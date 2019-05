L'architecte de la pyramide du Louvre, Ieoh Ming Pei, est mort à l'âge de 102 ans

Paris, France

L'architecture vient de perdre l'un de ses plus grands noms. Ieoh Ming Pei avait 102 ans, il vivait aux Etats Unis. C'était le père de la pyramide du Louvre à Paris.

La pyramide de verre et de métal érigée au milieu de la cour Napoléon du palais du Louvre, musée le plus fréquenté au monde, a été très critiquée en France.

Cette commande du président François Mitterrand est devenue depuis le "symbole de modernité du musée et un emblème de Paris", selon le président du Louvre Jean-Luc Martinez en 2017. Il avait imposé une certaine idée de la modernité et du classicisme dans des projets audacieux comme celui du réaménagement du grand musée parisien.

La pyramide du Louvre © Maxppp - DOMINIQUE ANDRE

Un architecte prolifique

Architecte très prolifique, il avait été couronné en 1983 du prix Pritzker, le "Nobel" de l'architecture. Il était l'héritier du style international, dont les bâtiments aux lignes géométriques épurées se distinguent par leurs silhouettes irrégulières très caractéristiques. Il avait imposé une certaine idée de la modernité et du classicisme dans des projets audacieux.

Il avait conçu le bâtiment Est de la National Gallery of Art de Washington qui s'organise autour de deux triangles portés par une structure de béton et de verre. Il imagine aussi une des ailes du Boston Museum of Fine Arts ainsi que la John Fitzgerald Kennedy Library de Dorchester, dans le Massachusetts. Il avait dessiné la tour de la Bank of China à Hong Kong. Composé de quatre tours triangulaires de verre et d'aluminium, de hauteurs différentes et plantées dans un socle de granit, le bâtiment de 72 étages culmine à plus de 360 mètres de hauteur. Sa façade géométrique reflète le ciel et les nuages le jour et les lumières de la ville la nuit.

Un parcours exceptionnel

Ieoh Ming Pei était né en avril 1917 à Canton. Son père était un riche banquier. Il avait quitté la Chine en 1935 pour aller étudier l'architecture aux Etats-Unis. Ieoh Ming Pei avait pris la nationalité américaine et il avait fondé son propre studio en 1955 à New York.

Deux présidents l'ont décoré. George H.W. Bush lui a remis la médaille présidentielle de la Liberté (1992), la plus haute distinction civile. François Mitterrand l'a honoré en le faisant officier de la Légion d'honneur (1993).