L’arrêt de la chaîne TV France 4 reporté d'un an

Le signal de France 4 ne sera pas coupé le neuf août prochain comme prévu initialement. La chaîne de télévision publique devait pourtant cesser d'émettre à compter de cette date et après la décision prise par la ministre de la Culture Françoise Nyssen en 2018. Mais sa successeur à la Culture Roseyle Bachelot en a décidé autrement. Si l’arrêt de France Ô est confirmé le 23 août prochain, France 4 va bénéficier d’un sursis d’un an.

Une chaîne plébiscitée par les familles au temps du confinement

Et la COVID-19 passée par là ces derniers mois, n'est pas étrangère à cette décision. En effet durant le confinement, la chaîne du groupe France Télévisions a réalisé de belles audiences liées à ses programmes pour la jeunesse. Démontrant son rôle en tant que service public, en étant présente pour les familles n'ayant pas d'outils numériques. Chaque matin des enseignants et des animateurs se relayant à l'antenne pour proposer des enseignements tels que les matières Français et Maths pour assurer la continuité pédagogique.

Des cours de 45 minutes à 1 heure où des enseignants revenaient sur les notions fondamentales. Et ce, par tranche d'âge. Ainsi, ils débutaient à neuf heures d'abord pour les CP-CE1 puis pour les collégiens à 14 heures, afin de les aider à revoir français et mathématiques. Les lycéens, eux, pouvaient approfondir une matière par jour − français, maths, histoire-géo, physique et SVT, les sciences de la vie et de la terre − à partir de 15 heures.

Succès d'audience

De 300.000 à jusqu’à un million d’élèves de primaires, collèges, lycées et leurs parents se sont ainsi retrouvés chaque jour devant les cours et l'émission éducative "La Maison Lumni" diffusés sur France 4, mais aussi France 2 et France 5 à partir du lundi 16 mars, début de la période sans école.