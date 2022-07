L'audience de France Bleu Poitou à la hausse avec, chaque jour, 55 900 auditeurs

La communauté France Bleu Poitou s'agrandit ! Chaque jour, vous êtes 55 900 auditeurs à écouter nos programmes et nos informations dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres. Presque 12 000 auditeurs supplémentaires ! Merci à toutes et tous pour votre fidélité et votre confiance !

Merci ! Merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance ! Selon la dernière enquête EAR (Etude Audience Radio) qui vient d'être publiée, vous êtes chaque jour, 55 900 à écouter France Bleu Poitou, soit 11 900 auditeurs supplémentaires, une des plus fortes augmentations du réseau France Bleu. La communauté France Bleu Poitou s'agrandit donc, dans la Vienne (+8 100 auditeurs) et dans les Deux-Sèvres (+3 800), alors que l'audience globale du média radio est elle à la baisse.

Merci pour votre confiance et votre fidélité ! - Claire Marquis

Et pour France Bleu Poitou, tous les indicateurs sont au vert : l'audience cumulée est de 8,1% (+1,7) et la part d'audience à 6,6% (+1,8%), des chiffres en augmentation dans les deux départements. France Bleu Poitou est même la première radio de proximité sur Poitiers et son agglomération.

Alors oui, un grand MERCI pour votre fidélité et votre confiance ! Toute l'équipe de France Bleu Poitou est très fière de ces résultats. Nous continuerons bien sûr à vous divertir et vous informer, avec passion et rigueur et la volonté d'être chaque jour à vos côtés.