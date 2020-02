L'auteure de la comptine "Pirouette Cacahuète" vient de mourir, à 99 ans

Elle aura fait chanter des milliers d'enfants et de parents, dont beaucoup ignorent pourtant son nom : la Sarthoise Gabrielle Grandière est décédée le 25 février 2020, à 99 ans. Elle était l'auteure de la célèbre comptine "Pirouette Cacahuète".

"Il était un petit homme... Pirouette, Cacahuète !" : grâce à cette comptine, la Sarthoise Gabrielle Grandière aura bercé des générations d'enfants. Auteure, compositeure, violoniste et écrivain, l'ancienne institutrice est décédée ce mardi 25 février 2020, à l'âge de 99 ans. Grâce à une vidéo du Maine Libre en 2012, l'histoire de Gabrielle Grandière avait connu un certain succès dans les médias, jusqu'aux Inrocks qui lui avaient consacré un article en forme de déclaration d'amour.

L'envie d'écrire une comptine "pas cucul"

Gabrielle Grandière écrit "Pirouette Cacahuète" dans les années cinquante, à l'époque elle est institutrice à Alençon. "Je trouvais que les comptines étaient cucul", raconte-t-elle, sur France Bleu Maine en 2012. "Je me suis dit : je vais en faire une, on va bien voir. Je l'ai écrite en un rien de temps !" La chanson s'exporte ensuite assez rapidement à travers le monde, à la grande surprise de Gabrielle Grandière : "C'est une petite chose de rien du tout. Je ne comprends pas pourquoi elle est partie comme ça, jusqu'en Nouvelle Calédonie !"

L'erreur de Sylvie Vartan

Initialement, c'est Sylvie Vartan qui a popularisé cette comptine mais pas dans sa version originale. Il y est question par exemple d'avion à réaction. "À l'époque où je l'ai écrite, ça n'existait pas", corrige la Sarthoise Gabrielle Grandière qui résume : "Sylvie Vartan me l'a piquée! Cette chanson est passée dans le domaine public. Lorsque je suis allée à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, ndlr), j'ai dit : je ne m'appelle pas domaine public ! On m'a répondu que c'était trop tard". Gabrielle Grandière en sourit : "Donc, aujourd'hui, je m'appelle domaine public !"

