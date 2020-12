L'Azuréenne Marie Picanço revient ce lundi dans l'émission Question pour un champion, sur France 3. Cette enseignante en lettre classique au lycée Jacques Audiberti à Antibes (Alpes-Maritimes) participe au "Nouvel an des champions", après quatre passages en 2012, 2015 et 2018.

L'Azuréenne Marie Picanço sera-t-elle la championne du Nouvel an ?

Marie Picanço sera-t-elle la championne du Nouvel an ? La Antiboise participe à l'émission Questions pour un champions ce lundi 28 décembre, à 18 heures sur France 3. Ce sera son cinquième passage et elle a déjà fait ses preuves. En 2012, elle a gagné plus de 22.000 euros. Depuis, elle a été rappelée à plusieurs reprises en 2015 notamment pour le "Noël des champions" cette fois, en 2018 également.

La littérature, l'antiquité et la mythologie sont naturellement les thèmes de prédilection de cette enseignante en lettres classiques au lycée Jacques Audiberti à Antibes (Alpes-Maritimes). En revanche, elle est moins à l'aise lorsqu'il s'agit de sport et de musique.

Comment avoir un mental de vainqueur ? Ses élèves la soutiennent-ils ? Marie Picanço sera l'invitée de France Bleu Azur ce lundi à 8h20. Elle nous racontera les coulisses de l'émission.