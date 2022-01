L'écrivain Daniel Picouly parrain de la 109e édition du Tastevinage au Château du Clos de Vougeot

La 109ème édition du Tastevinage, organisée par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, aura lieu, le vendredi 25 mars prochain au Château du Clos de Vougeot et clôturera la semaine des Grands Jours de Bourgogne. Daniel Picouly sera le parrain de cette prochaine édition.

Daniel Picouly sera le parrain de la 109e édition du Tastevinage organisée par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin le 25 mars prochain. C'est un choix particulièrement symbolique alors même que son dernier ouvrage, « Les Larmes du Vin », paru en ce mois de janvier aux Éditions Albin Michel, évoque la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, et notamment son intronisation en tant que Chevalier, un moment particulier.

Lors de cette 109ème dégustation, les vins les plus représentatifs de la grande Bourgogne viticole seront sélectionnés par un jury de professionnels de la filière, et recevront le sceau du Tastevinage, gage de leur qualité́ et de leur authenticité́.

Le Château du Clos de Vougeot, berceau de la viticulture en Bourgogne, accueillera en ses murs des professionnels de la filière du vin – vignerons, négociants, représentants des caves coopératives, courtiers, sommeliers, œnologues, restaurateurs, acheteurs, distributeurs, journalistes et influenceurs – qui dégusteront les vins présentés de façon anonyme. À l’issue de la dégustation, les jurés sélectionneront les vins les plus représentatifs de leurs appellations et de leurs millésimes.