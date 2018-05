Les candidat(e)s n'auront plus à passer l'épreuve des cylindres à "Fort Boyard". Selon le journal Le Parisien, la production de l'émission, diffusée sur France 2 chaque été, a décidé de la faire disparaître.

Cette épreuve, dans laquelle les candidats doivent ramper sur des cylindres qui roulent sur eux-mêmes, était filmée de face. Les candidates féminines, vêtues légèrement durant l'émission, avaient donc droit à des gros plans sur la poitrine. La séquence était par ailleurs souvent agrémentée de commentaires grivois de la part des autres candidats, restés à l'extérieur de la "cellule" dans laquelle se déroulait le défi. Sur internet, de nombreuses captures d'écrans et montages vidéos mettent en avant les "plus beaux décolletés" de l'épreuve.

Le renouvellement, avant tout

La production a expliqué avoir "été sensible" au contexte actuel de mise en lumière de comportements sexistes, mais avoir pris sa décision avant tout pour "renouveler le jeu". "Nous disposons de peu de cellules sur le Fort, soit on en rénove certaines soit on crée de nouveaux défis, les cylindres faisaient partie des plus vieilles épreuves", a-t-elle précisé.

En pratique, l'épreuve des cylindres lancée en 1993 a surtout été réservée aux femmes. Sur une centaine de candidats, seule une dizaine d'hommes y ont été confrontés.

L'émission a également décidé de faire disparaître l'épreuve de "la cellule capitonnée", dans laquelle un candidat se démène entravé par une camisole de force. Des associations de malades psychiatriques avaient dénoncé une "discrimination".