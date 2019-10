L'émission "La carte aux trésors" va mettre les Côtes-d'Armor à l'honneur

Ce mercredi 9 octobre, France 3 diffuse un nouveau numéro du jeu animé Cyril Féraud. Les hélicoptères de l'émission ont survolé les Côtes-d'Armor. Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir le patrimoine et les paysages du département.

Côtes-d'Armor, France

Le département des Côtes-d'Armor va briller à la télévision ce mercredi 9 octobre. France 3 va diffuser un nouveau numéro de son emblématique jeu "La carte aux trésors" désormais animé par Cyril Féraud. Cette émission a été tournée au mois d'avril dernier dans le département. Les énigmes vont mettre en avant la Vallée des Saints, l'abbaye de Beauport, le domaine de la Roche-Jacu ou encore l'île de Bréhat.

Les candidats de ce nouveau numéro, Cécile et Bastien, prendront place à bord des désormais célèbres hélicoptères rouge et bleu. Ils devront résoudre trois énigmes et récolter des indices pour trouver la rose des vents. Cette rose leur donnera alors accès au trésor qui contient la somme de 5.000 euros.

Le programme est en partie produit grâce à une aide du Département. "C'était une opportunité de diriger les projecteurs sur nos magnifiques Côtes d’Armor. Nous avons spontanément choisi d’accompagner les équipes de la Carte aux trésors pour permettre le tournage de cette belle émission. Celle-ci propose en effet, en plus d’images aériennes révélant toute la beauté de nos paysages, une mise en valeur intelligente de quelques-unes des nombreuses richesses de notre patrimoine immatériel. Je suis persuadé que nous-mêmes, Costarmoricains, apprendrons beaucoup de choses lors de l’émission," précise Alain Cadec, le président du conseil départemental.

Diffusion à partir de 21h05 sur France mercredi 9 octobre et en replay sur le site france.tv