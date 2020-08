L'émission Le Monument préféré des Français 2020 sera diffusée sur France 3 le 18 septembre

Vous avez découvert au mois de juillet dernier les 14 monuments en compétition pour l'édition 2020 du Monument préféré des français, de retour sur France 3. L'émission va être diffusée le vendredi 18 septembre à 21h05, à la veille des Journées du Patrimoine et en partenariat avec France Bleu

Quatorze monuments sont en lice pour cette nouvelle édition de l’émission de France 3 présentée par Stéphane Bern depuis le château de Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne. Cette demeure caractéristique du XVIIIe siècle est l’un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France et a accueilli par le passé d'illustres locataires, dont la marquise de Pompadour, Diderot, Voltaire, Proust ou encore le général de Gaulle. Le château a également servi de décor pour les tournages de nombreux films comme Les Liaisons dangereuses, ou plus récemment la série Versailles.

L'occasion de revisiter en compagnie des invités de l'émission la richesse de notre patrimoine, témoin d'une Histoire riche et très ancienne et de découvrir quel monument a

Voici les quatorze monuments candidats :

1 - Le Palais Idéal du Facteur Cheval - Auvergne-Rhône-Alpes

2 - La Citadelle et le Lion de Belfort - Bourgogne-Franche-Comté

3 - Le Fort La Latte – Bretagne

4 - Le Château et les jardins de Villandry - Centre-Val de Loire

5 - La Chapelle Impériale du Palais Fesch d’Ajaccio – Corse

6 - Le Parc du haut-fourneau U4 d’Uckange - Grand Est

7 - La Villa Cavrois à Croix - Hauts-de-France

8 - La Sainte-Chapelle – Île-de-France

9 - Le Temple Tamoul Narassingua Péroumal – La Réunion

10 - Le Château du Champ de Bataille – Normandie

11 - L’Arsenal de Rochefort - Nouvelle-Aquitaine

12 - Le Canal du Midi – Occitanie

13 - Le Château de Brézé – Pays de la Loire

14 - La Cathédrale Saint Nicolas de Nice – Provence-Alpes-Côte d'Azur