L'émission télé Tattoo Cover recherche des habitants de Nouvelle-Aquitaine qui regrettent leurs tatouages

Vous avez honte de votre tatouage ? Vous regrettez d'avoir choisi ce motif ou selon vous, le dessin est mal réalisé ? L'émission Tattoo Cover propose de "rattraper" votre tatouage avec des tatoueurs sélectionnés. La production cherche des candidats en Nouvelle-Aquitaine pour un tournage prévu les deux premières semaines de juin.

Les tatoueurs de l'émission (5Dodie, Marty Early, Diego Moraes et Dualypup) sont chargés de recouvrir votre tatouage avec un nouveau dessin.

Candidature à envoyer avant la mi-mai

Pour candidater, il faut juste avoir un tatouage que l'on souhaite recouvrir et envoyer des photos et ses coordonnées (téléphone, mail, nom et prénom) à l'adresse suivante castingtattoos@gmail.com. Le casting se termine à la mi-mai.