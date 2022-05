L'émission "Une saison au zoo" de retour sur Youtube

Bonne nouvelle pour les fans de "Une saison au zoo" . L'émission phare de France 4, qui a fait connaître le Zoo de la Flèche (Sarthe) partout en France, va connaître une seconde vie. Malgré l'arrêt de la série l'an dernier par la chaîne de télévision, après 14 saisons et 772 épisodes, le parc sarthois a décidé de réaliser et diffuser ses propres épisodes sur Youtube. Les premiers sortiront la semaine prochaine, à partir du 24 mai.

Le concept est rigoureusement le même, "seul le canal de diffusion va changer", détaille Sandra Vivien, la responsable commerciale et communication du parc. "Ce seront les même soigneurs et la même ligne éditoriale : filmer et suivre le quotidien des animaux du parc". 25 épisodes sont prévus, d'une durée de 12 à 15 minutes chacun.

450.000 spectateurs en moyenne

Une production coûteuse pour le parc, mais indispensable selon Sandra Vivien : "Il était impensable de ne pas poursuivre l'aventure. Les audiences sont toujours au rendez vous, avec 450.000 spectateurs en moyenne et un engouement très fort. Nous avons travaillé tout l'hiver pour préparer cette nouvelle saison".

En 2014, au lancement de l'émission, le zoo recevait 180.000 visiteurs annuels. Aujourd'hui, ils sont en moyenne 400.000 à faire un détour par le parc. "Des gens viennent parce qu'ils nous ont vu à la télévision et qu'ils veulent retrouver les animaux et les soigneurs qu'ils ont vu dans l'émission !"