L'enseigne nordiste Blanche Porte cherche les mannequins de son catalogue en ligne

Nord-Pas-de-Calais, France

L'appel à candidature a été ouvert le 31 décembre sur le site de la Blanche Porte et enregistrera les candidatures jusqu'au 28 janvier. Le casting est ouvert à toutes les femmes qui ont au moins 45 ans. Pas de critères de physique ou de morphologie. Seuls comptent, l'envie et l'entrain.

"Ce qui compte, c'est le pep's que renvoient nos mannequins pour faire la démonstration que même quand on a plus de 45 ans on peut encore mordre la vie à pleines dents" explique Marie-Isabelle Delièvre, en charge du dossier pour la Blanche Porte.

On peut avoir plus de 45 ans et surfer sur les réseaux sociaux

Lors de l'inscription on demandera à la candidate d'exposer ses motivations en quelques lignes et de faire la démonstration de son dynamisme et de son entrain. Les organisateurs promettent ensuite une journée de rêve aux heureuses gagnantes du casting. Coiffeuse et maquilleuse avant le shooting, une série de photos comme les vrais mannequins et un jury composé de professionnels pour départager les candidates.

"Si moi je l'ai fait... Tout le monde peut le faire" sourit l'une des dernières candidates dans la vidéo de promotion de l'opération.