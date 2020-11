L'épisode 4 de Mask Singer saison 2, samedi 7 novembre à 21h05 sur TF1

Samedi dernier, le Corbeau a joué les trouble-fête... Il a plutôt bien aidé les enquêteurs et forcément mis à mal certaines des personnalités masquées, en dévoilant des indices précieux !

Cette fois ce sont 4 personnalités qui vont être démasquées parmi les 9 encore en course. Qui va préserver le mystère et aller en demi-finale de cette deuxième saison de Mask Singer ?

Ils sont encore en compétition

Le Manchot : Le Manchot de Mask Singer est une femme, qui précise que "des ouragans sont passés sur [elle]" On la connaît depuis longtemps, a t-elle avoué

Le Dragon : le sport fait partie de sa vie mais, il ne l'a pas pratiqué professionnellement. La Bretagne semble également une référence pour notre personnalité.

L'Araignée : elle a l'habitude de garder son identité secrète et pourrait avoir un rapport avec Miss France, puisqu'elle a confirmé avoir gagné un "concours de beauté à grande échelle".

Le Requin

Le Robot : Il chante, peut-être a t-il participé à un télé-crochet. Mais comme candidat ou comme juré ?

Le squelette : la maman du squelette n'avait pas prévu un petit dernier qu'il est, il est d'une famille nombreuse. Son surnom veut dire homme fort

La pieuvre : elle a fait les premiers pas sur les planches très jeune, les scènes prestigieuses et le cinéma sont venus beaucoup plus tard. elle a travaillé partout et avec les plus grands.