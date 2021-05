L'épisode spécial de Friends diffusé en terrasse au Friends Coffee Central Perk de Limoges

Limoges aussi a son Central Perk, ou plutôt le Friends Coffee Central Perk, baptisé d'après le nom du café de la mythique série Friends, dont les 10 saisons ont été diffusées dans le monde entier à partir de 1994. Le patron de ce bar restaurant, fan de la première heure, ne pouvait donc pas manquer la sortie de Friends Reunion ce jeudi et il a décidé d'en faire profiter ses clients en diffusant en boucle cet épisode de retrouvailles.

Diffusé en avant première aux Etats-Unis... et en léger différé à Limoges !

Pour l'occasion Jonathan Texier a sorti sa télévision sur la terrasse, où les clients ont donc pu déjeuner en regardant ce programme auquel ont participé tous les acteurs de la série, 17 ans après l'arrêt du feuilleton. "Ça fait du bien de les retrouver, ils n'ont pas changé, ils sont toujours aussi rigolos. C'est une magie qu'on retrouve et qu'on attendait" raconte-t-il avec enthousiasme.

La télévision a été spécialement installée en terrasse, pour permettre aux clients du Friends Coffee de Limoges de suivre les retrouvailles de leurs héros préférés. © Radio France - Nathalie Col

Une magie qui se transmet de génération en génération. Elsa n'avait que deux ans quand la série s'est arrêtée. Elle l'a découverte bien plus tard, en regardant les rediffusions avec sa mère et est devenue accro : "Quand les épisodes sont sortis sur Netflix, je les ai tous regardés à la suite. Je les ai tous vus !" Elle aussi était ravie de revoir Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler et Joey ensemble. Cette fois, pas de nouvelle histoire, mais les acteurs se remémorent et rejouent même certaines scènes. "Je trouve ça intéressant de voir leur retour, leurs émotions à ce moment-là." De quoi devenir nostalgique et se prendre à rêver.

Le Friends Coffee de Limoges a calqué sa décoration sur celle de la série Friends. © Radio France - Nathalie Col

Ça ne peut pas être fini, il y aura autre chose derrière ça ! - Jonathan Texier

Malgré les sous-titres, Elsa n'a pas réussi à tout suivre en mangeant, mais elle a déjà prévu une nouvelle séance de visionnage. Le patron du Friends Coffee va pour sa part continuer à diffuser le programme en boucle, ce vendredi et ce samedi. Emballé par les rires et les larmes des acteurs, il est persuadé qu'il peut y avoir une suite. "Ça ne peut pas être fini, il y aura autre chose derrière ça !" dit-il en souriant. De leur côté les auteurs et les acteurs assurent que, malgré ces retrouvailles émouvantes, c'est bel et bien terminé.