Rouen, France

Il est attendu par des milliers de spectateurs. Après le succès de la comédie Les Tuche en 2011 et Les Tuche 2 : Le Rêve américain en 2016, voici donc le troisième volet des aventures de la famille Tuche : Les Tuche 3. Pour rappel, c'est Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty qui forment le couple héros de la série. Près d'eux, il y a la grand-mère campée par Claire Nadeau, Sarah Stern et Théo Fernandez qui interprètent les enfants.

Les Tuche sur France Bleu Normandie

Lundi 15 janvier, à l'occasion de l'avant-première du film au cinéma Pathé Docks 76 à Rouen et au Pathé de Grand-Quevilly, L'équipe du film, menée par Olivier Baroux, s'arrête dans les studios de France Bleu Normandie pour présenter son film.

1,6 millions de spectateurs pour le premier opus, plus de 4 millions pour le second, les Tuche 3 ne peuvent pas décevoir le public.. Et Jeff Tuche à l'Elysée, c'est vraiment extraordinaire !

J'adore tondre ma pelouse. Le moment où je suis seul sur mon tracteur c'est un moment de bonheur. Je me dis que le président devrait pouvoir faire ça. Olivier Baroux

Synopsis

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France.