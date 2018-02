Indre-et-Loire, France

Encore un match capital ce vendredi soir au Stade de la Vallée du Cher. Tours reçoit Auxerre pour le compte de la 24ème journée de Ligue 2. Le TFC est bon dernier du championnat avec seulement deux victoires et trois nuls en 23 journées. Tours compte avant cette journée 11 points de retard sur le barragiste et 13 points de retard pour le maintien. Auxerre est 14ème et reste sur six matches sans défaite (dont quatre victoires). Auxerre en forme, ce n'est pas l'adversaire idéal pour le Tours FC qui se doit de glaner des points dans sa quête d'un hypothétique maintien.

Auxerre reste sur six matches sans défaite, dont quatre succès

Tours a quatre matches de championnat à jouer en ce mois de février, dont trois à domicile (Auxerre, Paris FC et Orléans). Le premier se déroule ce vendredi soir contre Auxerre. Coup d'envoi à 20h. Dans les autres rencontres de la soirée, pour le maintien, Châteauroux se déplace à Rouen-Quevilly, Orléans accueille Le Havre, Niort se déplace au Paris FC.