Aix-en-Provence, France

Pendant l'été de l'année 1983, France Gall et Michel Berger passent leurs vacances dans une maison louée dans la campagne d'Aix-en-Provence. Là où a vécu le grand oncle de France Gall. Là où la chanteuse pousse son mari à oublier un peu son piano pour aller se balader au pied de la montagne Sainte Victoire. Et l'inspiration vient.

Un piano dans la maison de vacances

France Gall emmène Michel Berger à l'atelier de Cézanne. Et l'inspiration vient. "Il écoutait les cigales, il respirait les parfums, raconte Grégoire Colard, attaché de presse du chanteur jusqu'à sa mort. Il compose et écrit une chanson sur le peintre pour le nouvel album de France qui doit sortir quelques mois plus tard."

Quand Michel m'a chanté la chanson, j'ai pleuré" - France Gall

Dans cette maison de vacances, il y a un piano. Michel Berger joue sa chanson de l'été qu'il appelle "Cézanne peint". Dans le livret de l'album "Evidemment", France Gall raconte : "Quand Michel m'a chanté la chanson, j'ai pleuré alors que c’est pas triste".

Le tournant de la carrière de France Gall

A la fin de la chanson, des coups de tonnerre résonnent. Allusion à l'orage pendant lequel Paul Cézanne est victime d'un malaise. Il meurt quelques jours plus tard d'une pneumonie. "Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste" chante France Gall. Cette chanson change l'image de l'artiste. "D'un seul coup, elle a eu des bons articles avec des mots élogieux pour son intelligence", se souvient Grégoire Colard.