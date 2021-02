L'ex-All Black Dan Carter prend sa retraite

L'ancien demi d'ouverture des All Blacks Dan Carter, double champion du monde en 2011 et 2015 et trois fois meilleur joueur du monde, annonce ce samedi sur les réseaux sociaux qu’il prend sa retraite à 38 ans.

"Je prends officiellement ma retraite du rugby professionnel aujourd'hui. Un sport que j'ai pratiqué pendant 32 ans et qui m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je ne saurais trop remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans mon parcours, en particulier vous, les supporters. Le rugby fera toujours partie de ma vie. Je vous remercie", a annoncé ce samedi Dan Carter sur Twitter et Instagram,

Légende du rugby mondial, Dan Carter, qui aura 39 ans le mois prochain, a porté le maillot de la sélection de Nouvelle-Zélande à 112 reprises. C'est avec les All Blacks qu'il a forgé sa légende, étant désigné trois fois meilleur joueur du monde en 2005, en 2012 puis en 2015. Il a également remporté deux Coupes du monde avec la Nouvelle-Zélande en 2011 et 2015, mais aussi six Tri Nations (2003, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2010) et son successeur, le Rugby Championship (2012, 2013).

Passé par le Top 14 (Perpignan en 2008-2009, Racing 92 en 2015-2018), Carter évoluait ces dernières années aux Blues, la franchise d'Auckland, après un passage par le Japon et les Kobelco Steelers en 2018.