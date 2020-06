L'ex-star du RC Lens Tony Vairelles détaille pour France Bleu son projet de "Star Academy" pour footballeurs

L'ancien footballeur du RC Lens veut montrer les valeurs du football et donner sa chance à tout le monde.

C'est un projet qui lui tient à cœur, qu'il mûrit depuis des années. L'ancien footballeur international Tony Vairelles, après avoir dévoilé ses plans à l'Est Républicain, accorde à France Bleu sa première interview radio à ce sujet. L'ex star de l'attaque lensoise prépare une émission de télé-réalité, sur le modèle de la Star Academy, mais avec de jeunes joueurs de football qui rêvent de devenir pro. Le vainqueur gagnerait un contrat d'un an dans un club de Ligue 1. L'émission n'a pas encore de diffuseur, mais elle dépasse largement le stade de l'ébauche.

Des "guest stars" dans le jury pour intégrer l'élite

Sur le format de nombreuses émissions déjà existantes, les joueurs seraient sélectionnés sur casting. "Comme ça se fait partout, vous pourriez nous envoyer une vidéo de vous, une présentation." Une fois sélectionnés pour former une équipe, les candidats passeraient un mois dans un centre de formation, "avec kiné, osthéo, préparateur physique, préparateur mental, tout ce qu'un joueur peut avoir dans un club professionnel". A l'issue de cette formation, ils disputeraient une série de matchs amicaux, puis seraient jugés par un jury d'exception: "Marius Trésor, Steve Savidan, Pascal Olmeta et Olivier Rouyer" énumère Tony Vairelles. A la fin, un seul gagnerait sa place en première division.

Une possible déclinaison au féminin

"Je veux donner sa chance à chacun" commence Tony Vairelles, qui s'est entouré pour préparer cette émission de professionnels de la télé. "Ils ont dû me canaliser, j'étais prêt à passer dans chaque ville pour tester les joueurs" sourit l'ancien attaquant lensois, qui a du restreindre ses ambitions pour qu'elles correspondent au format d'une émission de télé-réalité. Lui qui voulait faire une émission mixte, il a dû renoncer à faire concourir des joueuses, mais si le programme marche, il espère le décliner au féminin.

Un début de tournage espéré en juin 2021

Tony Vairelles veut transmettre à travers cette émission les valeurs qu'il a aimées dans le football, qu'on retrouve moins aujourd'hui selon lui à cause de la "starification" des joueurs. Il veut mettre en avant la fraternité qu'il trouvait dans le foot amateur, qu'il retrouve chez les féminines justement. "Moi ce que je veux, c'est donner ou redonner sa chance à quelqu'un qui serait sorti du système [..] voir même quelqu'un qui n'a jamais eu une licence, parce qu'il n'a pas eu les moyens de se payer une licence de foot. Et peut être qu'on aura des immenses surprises, des joueurs qui n'ont jamais eu de licence mais qui vont exploser tout parce qu'ils ont une rage pas possible."

"Moi je trouve que le foot c'est d'abord la fraternité" affirme Tony Vairelles Copier

L'ancien footballeur international cherche toujours un diffuseur pour cette "Star Ac' " du football, mais l'émission est presque prête à tourner. Il espère pouvoir commencer en juin 2021.