L'explorateur Mike Horn arrête son émission "A l'état sauvage" pour M6

L'aventurier Mike Horn, vedette de l'émission "A l'état sauvage" sur M6, annonce ce jeudi dans le magazine "Society" l'arrêt de cette émission. Il annonce qu'il reviendra à l'écran "avec un programme à lui".

"Récemment, j'ai dit : j'arrête, merci, ciao" : ce jeudi dans le bihebdomadaire Society, l'explorateur sud-africain Mike Horn annonce que son émission "A l'état sauvage", diffusée sur M6, ne reviendra pas à l'écran dans cette émission. Après avoir emmené M. Pokora, Christophe Dechavanne, Michael Youn, Shy'm et Laure Manaudou dans des conditions extrêmes, il annonce que "A l'état sauvage, c'est terminé".

La télé "pour payer ses expéditions"

"Je ne me sens pas comme un animateur télé" mais comme "un aventurier" : "parfois, M6 m'envoie un extrait et je jette un oeil sur mon téléphone, mais ça s'arrête là", dit-il, ajoutant qu'il fait de la télé "surtout pour payer [ses] expéditions", car "elles coûtent plus cher qu'avant et [qu'il n'a] plus d'argent".

Découvert à la télévision française dans l'émission "The Island" où il commentait les aventures de candidats abandonnés sur une île déserte, il s'est ensuite vu confier cette émission à partir de juin 2016. Mais Mike Horn assure qu'il reviendra "avec un programme à moi, un format original", qui sera "de la vraie survie, un truc authentique". Pour quand ? "M6 aime bien l'idée, je cherche juste un producteur", affirme-t-il.