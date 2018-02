L'Horme, France

Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Dominique Besnehard, la grand-mère de Laetitia : tout le monde se mêle désormais de la succession de Johnny Hallyday. La polémique entre Laura et David, les deux premiers enfants de la star et sa femme Laetitia a éclaté à l'ouverture du premier testament.

Un déballage médiatique qui rend très triste Henry. Il était début décembre à Paris pour les obsèques de son idole. Il se désole que la communion qui existait alors se soit effritée. "Pour le décès de Johnny à Paris, on pensait que c’était une famille unie. On pensait qu’il n’y avait pas de problème. C’est très triste."

"L'argent fait toujours des problèmes"

Même si Henry et ses copains collectionneurs n'ont pas été totalement surpris. "On s’en doutait. Avec l’argent, ça fait toujours des problèmes. Et Johnny , je ne connais pas sa fortune, mais il avait beaucoup d’argent." Pourtant aujourd’hui Henry, ne peut pas lancer la pierre à Laetitia. "Avant Laetitia c’était un gars qui faisait la java. Il buvait, il faisait un peu n’importe quoi.. Il n’avait pas beaucoup d’argent. Il craquait l’argent qu’il n’avait pas encore. Laetitia a changé la donne pour lui. A tout point de vue. Moi j’ai toujours dit, si Johnny n’avait pas connu Laetitia, il serait mort."