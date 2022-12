L'historien Pierre Hourmat est décédé à Bayonne

Pierre Hourmat est décédé à l'âge de 99 ans. Il était une figure de l'histoire bayonnaise : agrégé d’histoire, enseignant et Maître de conférences à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines à l’Université de Pau. Il fût le président de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne pendant près de quatre décennies, de 1963 à 2000.

Pierre Hourmat est l'auteur de 26 ouvrages dont "Histoire de Bayonne", en plusieurs tomes.

Pierre Hourmat a aussi été adjoint maire en charge de la culture auprès d'Henri Grenet de 1977 à 1983.

Les obsèques de Pierre Hourmat seront célébrées ce mercredi 21 décembre à 15 heures en l'église Saint-Léon-de-Marracq de Bayonne.