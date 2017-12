L'hommage à Johnny "est gravé dans ma vie jusqu'à la mort" témoigne un ligérien

Des dizaines de milliers de personnes ont rendu hommage à Johnny Hallyday ce samedi sur les Champs-Elysées et devant l'église de la Madeleine à Paris. Parmi eux des ligériens très émus comme Henry, fan inconditionnel du chanteur français décédé le 6 décembre dernier.

Henry Massy n'oubliera jamais ce qu'il a vécu ce samedi sur les Champs-Elysées à Paris. Avec des milliers d'autres fans il a rendu hommage à Johnny Hallyday disparu cette semaine. Un immense hommage populaire a été rendu au chanteur, vous l'avez vécu à l'écoute de France Bleu.

"Je n'ai jamais vu tant de monde"

Henry, habitant de l'Horme, a pris le bus dans la nuit de vendredi à samedi pour se rendre à Paris, environ 70 personnes ont participé au voyage mis en place par une compagnie rhodanienne. Le ligérien raconte avoir vécu un moment incroyable " ça dépasse l'imagination, j'ai jamais vu tant de monde, et en plus une bonne ambiance, tout le monde se parlait [...] on a pas l'habitude de ça à Paris [...] on reparle de tel spectacle, de telle année, c'était les souvenirs qui remontaient. Il y a une chose qui revient toujours c'est que c'était quelqu'un de gentil, qui avait bon cœur".

TÉMOIGNAGE I Henry Massy était à Paris pour l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday Copier

Le fan ligérien a été très ému quand il a vu passer le cercueil de son chanteur préféré " les larmes qui viennent, on perd quelqu'un de vraiment unique, un peu comme aux Etats-Unis Elvis Presley ". Henry assure qu'il n'oubliera jamais cet hommage" pour moi c'est gravé dans ma vie, jusqu'à la mort".

Le regret de ne pas le garder à Paris

Henry a un seul regret, que Johnny Hallyday ne soit pas enterré en France. En effet, le chanteur sera inhumé ce lundi matin au cimetière de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy où il possédait une propriété. Le ligérien aurait aimé se recueillir sur la tombe de son idole " s'il avait été enterré à Paris j'aurais pu aller sur sa tombe mais ça ça ne sera pas possible [...] tous les fans avec qui j'ai parlé avaient le même regret".