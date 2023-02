L'hommage de Pierrot de Lille à Jenny Clève, décédée à 92 ans

Jenny Clève, comédienne née à Roubaix en 1930 mais tourquennoise de cœur est décédée dans la nuit du 17 au 18 février 2023, dans son sommeil, à 92 ans.

La Nordiste a marqué le monde de la culture avec sa carrière très prolifique, elle a joué dans plus d'une quarantaine de films, dont « Les enfants du marais », « l’Été meurtrier », « Elisa » de Jean Becker, ou encore dans le très populaire « Bienvenue chez les chtis ». Elle a aussi fait des passages à la télévision, comme dans « Baron noir ».

Mais c'est pendant ses dix années sur France 3 dans l'émission culinaire "Goûtez-moi ça" qu'elle a ravi le cœur de nombreux Nordistes, dont celui de Pierrot de Lille, son co-animateur et cuisinier populaire. Il lui rend un dernier hommage.

"Ma Jenny c'était la femme du Nord"

"Ma Jenny, c'était une femme formidable, je suis tout bouleversé. Pendant nos années télé, tous les mois, je la voyais et suivais partout. C'était une période géniale. Et puis elle avait ses phrases cultes ! Comme "avec ça, qu'est ce qu'on boit?" Tout le monde s'en rappelle. C'est un moment formidable. On était fort ami Jenny et moi."

La voix qui tremble, il continue. "Jenny, c'était la femme généreuse, c'était la femme toujours souriante, toujours pleine de vie. J'ai vécu vraiment des moments fantastiques avec elle. On passait notre temps à rire. Je lui disais souvent que c'était la seule femme avec qui je m'entendais bien et avec qui je ne me suis jamais disputé et elle me répondait "Oui, mais c'est parce que j'ai bon caractère !"

Jenny, c'était la femme du Nord. Elle a toujours aimé son Nord. Elle avait tellement à dire et était très drôle.

Vous savez, je suis torturé par sa disparition, mais elle est partie tranquillement dans son sommeil, je l'ai vu il y a 8 jours et elle allait bien. Je suis soulagée pour mon amie."

Pierrot de Lille et Jenny Clève ont tourné "Goûtez-moi ça" ensemble de 1993 à 2012. Ils avaient également sorti en 2010 un livre de recettes Cuisiner simple et rapide.

Jenny Clève était également une figure de la vie politique locale, avec son engagement politique à la mairie de Tourcoing, où elle officiait dans la culture.