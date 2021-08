L'hommage du Vélodrome de Marseille après la mort de Charlie Watts, batteur des Rolling Stones

L'Orange Vélodrome rend hommage à Charlie Watts mort ce mardi à l'âge de 80 ans. Sur les réseaux sociaux, le stade où joue l'OM et qui accueille une exposition sur les Rolling Stones, présente "ses condoléances à la famille, aux proches et à tous les fans" du batteur du célèbre groupe de rock.

Depuis l'annonce de la mort de Charlie Watts ce mardi à l'âge de 80 ans, l'hommage au batteur des Rolling Stones est planétaire. À Marseille, où l'Orange Vélodrome accueille une exposition sur le groupe de rock britannique jusqu'au 5 septembre, le compte Twitter du stade où évolue l'OM, écrit quelques mots.

L'enceinte du boulevard Michelet "adresse ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et à tous les fans de Charlie Watts". Des mots accompagnés d'une photo en noir et blanc du célèbre batteur des Rolling Stones.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi VIDÉO - L'univers des Rolling Stones exposé au stade Vélodrome à Marseille