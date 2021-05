PHOTOS L'hôtel Carlton de Cannes vend son mobilier aux enchères pour le rêve

600 meubles et objets de l'hôtel Carlton de Cannes sont en vente aux enchères sur la plateforme Aguttes Online à partir du lundi 10 au 26 mai 2021. On trouve des lampes, le lit de la suite "Grâce Kelly", des vases, des lustres Belle époque, des plaques, des fauteuils, des bureaux, des photos .. et même la méridienne où s'allongeait dans sa salle de bain l'actrice qui a rencontré son prince dans le célèbre hôtel.

tout le monde peut avoir un petit bout du Carlton

Il s'agit non pas d'enchères classiques, précise Maud Vignon de l'étude Aguttes, mais " de vendre des morceaux d'un lieu mythique. Pour que tout le monde puisse avoir un petit bout du Carlton. Nous avons donc choisi des mises à prix très basses et attractives comme un vase à 20 euros, une lampe à 50 euros… Les estimations pour une vente aux enchères classique auraient été très compliquées car tous ces objets n'ont pas vraiment de valeur en eux-mêmes mais parce qu'ils émanent de chambres où des stars sont passées et pour certains cela n'a pas de prix! c'est inestimable parce que ces objets sont chargés d'émotions et de symboles."

cette vente est "dingue"

Ce n'est pas une vente qui va concerner que les milliardaires mais tout ceux qui veulent un morceau de l'histoire du Carlton qui a été longtemps le plus grand hôtel des stars de la Côte d'Azur. Aussi bien les cannois que des français passionnés de stars ou une star qui veut retrouver un meuble qu'elle a connu....cette vente est "dingue". De nombreuses personnes ont déjà effectué des demandes notamment des Cannois mais aussi de partout des Français. Nous recevons du courrier de l'étranger plus sensible au style des meubles ... les personnes nous racontent dans leur lettre leur "Carlton". C'est du rêve... et puis les acheteurs aiment se battre entre eux.. c'est de l'adrénaline une vente aux enchères. Au quotidien chacun pourra suivre durant 16 jours l'évolution des enchères."

Succès des ventes précédentes du Ritz

Ce n'est pas la première fois que de telles ventes aux enchères sont proposées. En 2020 l'hôtel de prestige le Ritz à Paris avait aussi mis en vente aux enchères chez Artcurial du mobilier. La vente avait rapporté 7 millions d'euros pour 3500 lots. 13 000 personnes avaient participé aux enchères. La plaque du "bar Hemingway" était partie à 108 000 euros alors qu'elle était estimée entre 300 et 400 euros."

Ce type de vente aux enchères par internet Online est de plus en plus courant.

Le Carlton appartient au groupe Katara Hospitality qui a engagé une rénovation complète de l'intérieur de ce grand palace dont la façade est classée Monument Historique. L'hôtel devrait rouvrir totalement en 2023 et dès l'été 2021 sa plage sera ouverte au public.

Chambre aux enchères au Carlton de Cannes - Carlton/ Aguttes

Vase du Carlton aux enchères - Carlton/ Aguttes

Bar du Carlton mobilier en vente - Carlton/ Aguttes

Bureau du Carlton en vente - Carlton/ Aguttes

plaque du Carlton aux enchères - Carlton/ Aguttes

Lustre du Carlton en vente - Carlton / Aguttes