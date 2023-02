L'humoriste Pierre Palmade gravement blessé dans un accident de la route, son pronostic vital est engagé

L'humoriste Pierre Palmade, âgé de 54 ans, est très grièvement blessé après un accident de la route qui a eu lieu ce vendredi soir vers 18h45 à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne), proche de Melun, a appris ce vendredi l'Agence Radio France de source proche du dossier confirmant une information du JDD.

ⓘ Publicité

Le pronostic vital du comédien engagé

L'accident de la route concerne trois véhicules, selon la même source. Le pronostic vital du comédien est engagé.

Dans un deuxième véhicule, une femme enceinte et un enfant de six ans ont également été blessés. Le pronostic vital de la femme et de cet enfant sont aussi engagés.