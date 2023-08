L'humoriste Wahid Bouzidi est mort à l'âge de 45 ans après un AVC

Révélé par le Jamel Comedy Club, l'humoriste Wahid Bouzidi est mort ce dimanche à l'âge de 45 ans après un accident vasculaire cérébral (AVC), a indiqué son attachée de presse à l'AFP. "Victime d'un AVC qui s'est produit mercredi alors qu'il séjournait au Maroc, Wahid Bouzidi est décédé ce matin", a-t-elle annoncé. Après cet AVC, l'artiste avait été hospitalisé et était dans le coma. Il avait déjà été victime de deux AVC en 2021, avait-il indiqué à l'époque au média Le Courrier de l'Atlas.

ⓘ Publicité

Révélé en 2006

L'acteur à la forte corpulence et à l'allure débonnaire avait été révélé en 2006 par l'émission de stand up de Jamel Debbouze, le Jamel Comedy Club. En janvier, il avait lancé un nouveau one man show au théâtre Le République à Paris et sa tournée devait passer par toute la France. Au cinéma, on l'a vu dans plusieurs comédies, dont "Case départ", "Neuilly sa mère, sa mère !", "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon" ou encore "Super-héros malgré lui".

Sa mort a suscité de nombreux hommages dans le milieu du spectacle. Sur son compte Instagram, le Jamel Comedy Club rend hommage à "une figure emblématique" de l'émission. "Nous sommes bouleversés par cette nouvelle" ajoute le Jamel Comedy Club.

"Wahid, je garderai en mémoire ta gentillesse, ta douceur, ta bienveillance et des années de fous rires", a réagi l'animateur et humoriste Arthur sur le réseau social X (ex-Twitter).

"Wahid, on ne se connaissait pas beaucoup mais à chaque fois que l'on se croisait j'avais tellement plaisir à revoir ton sourire si bienveillant et lumineux", a également déclaré l'actrice Leila Bekhti sur Instagram.

L'humoriste Donel Jack'sman salue "une des personnes les plus gentilles du monde de l’humour".