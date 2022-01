L'indépendant de l'Yonne se lit désormais sur internet

Dans le Sénonais, c’est une petite révolution pour L’Indépendant de l’Yonne. L'hebdomadaire papier, jusqu'ici payant en kiosque ou sur abonnement, est passé depuis le 1er janvier au tout numérique gratuit. L'occasion de nous pencher sur l'évolution des médias de l'Yonne qui se tournent de plus en plus vers le numérique.

Les réseaux sociaux ont bouleversé le rythme et la diffusion de l'information. Il faut donc s'adapter explique la directrice du journal, Nathalie Chaboteau . "_Le rythme hebdomadaire est obsolète dans la publication de l'information, elle doit être donnée dès que l'évènement se passe. Il faut aussi tenir compte du lectorat_. Nous avons de plus en plus de lecteurs âgés qui malheureusement pour des raisons de santé ou de décès nous quittent. Il faut donc renouveler nos lecteurs et attirer des jeunes, davantage séduits par des informations en ligne. De plus nous nous sommes aperçu qu'avec la crise sanitaire les lecteurs ont pris l'habitude d'aller consulter sur internet les infos plutôt que de descendre acheter leur journal chez le marchand de journaux".

L'Indépendant de l'Yonne a choisi d'être gratuit sur internet. L'Yonne Républicaine, elle, vient de faire le choix contraire. Depuis le 1er octobre, plus de 80% des articles sont payants. Son rédacteur en chef, Ludovic Berger :"On ne pouvait pas continuer à offrir ce que l'on faisait par ailleurs payer dans notre journal papier. Produire de l'information a un coût car nous avons des reporters qui ont été formé pour chercher et produire l'information et objectivement continuer à offrir ces articles gratuitement n'avait pas de sens".

Passer au numérique, c'est aussi raconter l'information différemment. L'Yonne Républicaine produit des podcasts audio L'image aussi compte de plus en plus souligne Thierry Bret, fondateur du site Presse Evasion. "Demain, le projet est de créer une chaine Youtube et de mettre de la vidéo car c'est très important et cela parle aux jeunes car cela évolue tout le temps".

De son côté, France Bleu Auxerre devrait diffuser sa matinale sur France 3 dès 2023 et se rapprocher de France 3 sur le numérique dès mars 2022.