L'influenceuse "Léna Situations" visite Amiens

Dans un de ses "vlogs d'août", des vidéos où elle raconte ses journées, l'influenceuse Léna Mahfouf, alias "Léna Situations", qui regroupe plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube, s'est rendu à Amiens lundi pour donner des cadeaux à certains chanceux et certaines chanceuses.

Ce sont des vidéos regardées par plus d'un million de personnes. Chaque soir du mois d'août, l'influenceuse Léna Mahfouf, plus connue sous le nom de "Léna Situations", publie une vidéo où elle raconte sa journée. Un "vlog (contraction de vidéo et de blog) d'août", qui avait ce mardi soir une invitée prestigieuse : Amiens.

Dans une partie de l'épisode qui raconte sa journée de lundi, Léna, accompagnée de Seb, son petit ami (lui aussi vidéaste) et de Marcus, décide de se rendre dans la capitale picarde avec un objectif : donner des cadeaux aux Amiénoises et aux Amiénois qu'elle croise. Maquillage, lunettes de soleil et même tablettes, la star fait plaisir sans compter.

Pas une première en Picardie

Dans la vidéo, on peut notamment voir la place Gambetta, la rue Delambre mais aussi les abords de la cathédrale. Dès ce lundi, on savait qu'Amiens serait le cadre de la prochaine vidéo de Léna Situations, comme elle l'avait indiqué sur ses réseaux sociaux.

De quoi faire plaisir à ses nombreux fans amiénois

Mais aussi certains déçus...

L'an dernier, en 2021, elle avait passé ses vacances en baie d'Authie. Un séjour qu'elle avait là aussi filmé pour l'un de ses vlogs d'août.

Mais Léna Situations pourrait-elle s'installer plus durablement à Amiens ? Alors qu'elle vient de lancer à Paris une boutique temporaire, "L'Hôtel Mahfouf", elle aurait confié à certains fans l'idée d'ouvrir d'autres boutiques ailleurs en France...