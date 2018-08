Dijon, France

Bilan touristique

Cela sent carrément la rentrée ce jeudi sur le web en Côte-d'Or! On arrive à la fin des vacances, et à ce propos, on découvre déjà des sujets sur le bilan touristique en Bourgogne Franche Comté. Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour avoir les chiffres de cet été, en revanche, l'Insee vient de publier ceux pour le deuxième trimestre 2018. Bonne nouvelle : la fréquentation touristique reste à un niveau élevé dans la région. Le taux d’occupation des hôtels s’établit à 58,6 %. Mais, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est tout de même 0.5% de moins par rapport à la même période l'an passé et que d'une manière générale, la durée des séjours est plus courte. Vous pouvez découvrir le détail de cette étude sur le site de France 3 Bourgogne. Ce sont les Chinois qui sont les premiers touristes étrangers dans notre région.

Pré-rentrée

Et ça sent encore plus la fin d'été du côté de l'université ! Les bancs des amphis sont déjà occupés par des étudiants à Dijon qui effectuent une pré-rentrée, histoire de se mettre dans le bain. Cela concerne ceux qui entrent en première année d'étude de santé. Ils sont encadrés par des 3eme années. Là encore, ce sujet est à découvrir sur le site de France 3

Rentrée

Et si vous voulez encore des sujets "rentrée" jusqu'à plus soif, notez que info-dijon.com vous présente trois nouveaux chefs d'établissement pour l'enseignement catholique à Dijon, à Saint Joseph, Saint Benigne et Notre Dame. Et le Bien public propose un supplément numérique sur les collèges de Côte-d'Or où 24 000 élèves y fairont leur rentrée dès la semaine prochaine.

Evènements

La rentrée, c'est aussi deux gros événements à Dijon. Evidemment, le concert Lalalib ce vendredi soir, mais aussi le vélo tour qui arrive à grands coups de pédales. Il se déroule ce dimanche 2 septembre. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site internet de la ville de Dijon.