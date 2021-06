"L'inspiration politique", une nouvelle revue trimestrielle nationale créée à Orléans

Orléans est le berceau d'une nouvelle revue nationale : "L'inspiration politique". Cette publication trimestrielle aborde sur plus de cent page des innovation politiques et sociales développées sur le territoire français. Alors que la presse est en crise, ce nouveau titre fait le pari du papier.

Une nouvelle revue nationale voit le jour dans le paysage médiatique français, et elle est née à Orléans. L'inspiration politique c'est une revue trimestrielle, et un site web d'information. Sur près de 130 pages, le premier numéro de cette publication aborde différentes innovations politiques et sociales.

"Ce sont des papiers de fond", explique Frédéric Durand, directeur de la publication. Originaire de Provence, il était directeur de la revue La marseillaise avant de s'installer à Orléans. Pour le lui, le choix d'un format papier est un pari gagnant, même si la presse traverse actuellement une crise économique. "Vendre de l'information, c'est toujours risqué, d'autant plus qu'il y a la presse gratuite. Mais je pense que les citoyens redemandent de l'information vérifiée, hiérarchisée et fouillée."

L'inspiration politique est une revue nationale trimestrielle basée à Orléans © Radio France - Cécile Da Costa

L'inspiration politique est à mi-chemin entre une revue et un livre. "Je pense que le papier a aussi ses avantages", poursuit l'ancien directeur de la revue La marseillaise. "J'ai du mal à lire de longs articles sur le web. Avec une revue, on peut avoir une lecture plus posée."

Malgré cet "attachement au papier", comme le souligne Frédéric Durand, la publication est aussi déclinée sur internet. "On a un site internet, sur lequel les collectivités territoriales pourront venir poster leurs projets innovants."

Créer un événement autour de la revue

Plusieurs collectivités financent d'ailleurs en partie ce titre de presse : les régions Occitanie et PACA ou encore la métropole de Marseille. Ce premier numéro a aussi été financé par quelques annonceurs, assez rares puisque L'inspiration politique ne compte que "5 ou 10% de publicités", souligne son directeur.

La revue est déjà disponible en kiosques, un peu partout en France (14 euros). Une formule d'abonnement est aussi disponible. D'ici 2022, Frédéric Durand souhaite "développer tout un écosystème autour de la publication".

Il souhaite notamment organiser une fois par an des "rencontres de l'innovation politiques", dans une ville de France. "Pourquoi pas commencer avec Orléans", s'amuse-t-il. A cela s'ajouterait aussi une publication des revues hors séries qui regrouperaient les best of des projets les plus innovants.