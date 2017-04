L'Isérois Jérémie Izarn participe à la finale de Top Chef

Un chef isérois figure parmi les deux finalistes de la huitième saison de Top Chef. Jérémie Izarn, originaire de Champs-près-Froges, tient un restaurant à Tencin en Isère.

On tient peut-être un Top Chef en Isère ! La finale de la huitième saison de l'émission télévisée est diffusée mercredi 19 avril. Parmi les deux candidats finalistes figure un Isérois. Jérémie Izarn, 27 ans, originaire de Champs-près-Froges, est chef du restaurant "La Tour des Sens" à Tencin, entre Grenoble et Chambéry.

"On gagne tout en participant à Top Chef"

"Être en finale, c'est une surprise ! Déjà, quand j'ai été sélectionné pour participer à Top Chef, je n'y croyais pas", raconte Jérémie Izarn, "plus les épreuves avançaient, plus je me suis demandé ce qu'il se passait ! C'est assez incroyable ! Etre finaliste, ce n'était pas envisageable pour moi !".

Jérémie Izarn regardait l'émission depuis la toute première saison. C'était un rituel avec sa compagne. Il a décidé de sauter le pas en s'inscrivant cette année : "en participant à Top Chef, on gagne tout ! On apprend, on évolue, on est au contact des grands de ce monde !".

Jérémie a tout appris auprès d'un chef grenoblois

Avant d'acheter son propre établissement l'année dernière, Jérémie Izarn avait été formé pendant cinq ans auprès de Michael Breuil. Le chef du restaurant "Sens" est installé boulevard Gambetta, à Grenoble.

"A l'époque, quand j'ai embauché Jérémie, ça a été un coup de poker ! C'est un jeune qui n'avait pas une grande expérience dans la cuisine, mais qui était plein de courage... et je l'ai engagé ! Je cherchais pourtant quelqu'un d'extrêmement qualifié pour l'ouverture de mon restaurant... Mais en entretien, il m'a séduit par son discours et par sa manière de voir le métier", explique Michael Breuil.

"Mon point faible ? Mon adversaire !"

En finale mercredi soir, Jérémie va tout donner : "_c'est mon point fort, peu importe ce qu'il se passe, je vais tout donner, je ne veux pas regretter. Je vais faire quelque chose qui sera identitaire, quelque chose qui me ressemble. Mon point faible, c'est clairement mon adversaire ! C'est une montagne (rires), il m'impressionne beaucoup..._".

Jérémie, l'Isérois, en connaît d'autres des montagnes. A lui de gravir cette nouvelle. La finale de Top Chef est diffusée le mercredi 19 avril, à partir de 21 heures, sur M6.