L'AS Nancy Lorraine rendra hommage à Johnny

Jacques Rousselot, le président du club de foot nancéien, est un fan du chanteur. Il envisage de lui rendre hommage lors du prochain match au stade Marcel Picot.

L'annonce de la mort de Johnny est tombée un jour très symbolique. Le 6 décembre, c'est l'anniversaire de Jacques Rousselot. Le président de l'ASNL fêtait ses 68 ans, ce mercredi.

"Je suis partagé entre le bonheur de fêter mon anniversaire avec des amis et la disparition de Johnny qui m'a bouleversé. J'ai toujours été un fan de Johnny, depuis la première heure", explique le patron des rouges et blancs. Jacques Rousselot a rencontré son idole à deux reprises. Il se souvient notamment de son passage par Picot, lors de sa tournée des stades en 2003 : "Notre stade était fraîchement terminé, et on avait eu l'occasion de le recevoir, raconte t-il. Une conversation s'engage. "C'était un échange plutôt sympa, avec toute la modestie et l'humilité qui le caractérise".

Le président de l'ASNL envisage de rendre hommage à Johnny Hallyday lors du dernier match de l'année à Picot, le 15 décembre, contre le Paris FC. La forme que prendra cet hommage reste à définir.