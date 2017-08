L’œil du web - Après son arrivée au PSG, Neymar se met au rap français

Dans l'oeil du web, Neymar qui s'intègre vite et se met au rap français ; les incendies au Groenland et des manifestants racistes de Charlottesville démasqués sur les réseaux sociaux.

Ballon et chanson : Neymar s'adapte vite !

Neymar, nouvel attaquant du PSG, jeune brésilien de 25 ans, tout juste arrivé à Paris a publié des vidéos sur ses réseaux sociaux où on le voit danser fièrement sur... du rap français ! Alors "au placard", la samba, Neymar danse là sur une chanson du rappeur français Niska, originaire de l'Essonne.

La chanson s'appelle "Les réseaux" (chacun jugera pour les paroles). C'est visiblement son compatriote Thiago Silva qui lui a fait découvrir. La chanson a même fait danser tout le vestiaire parisien. En tout cas le rappeur Niska a déjà proposé de faire une chanson sur Neymar. Le rappeur du 91 avait déjà fait une chanson sur le milieu de terrain Blaise Matuidi il y a 2 ans.

Neymar a l'air de beaucoup aimer Résaux de Niska 😂😂😂pic.twitter.com/y6LoNmCKMR — NeymarFR (@NeymarFr_) August 14, 2017

Des incendies... au Groenland

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a pas que le Sud de la France touché par les incendies en ce moment... Le Groenland l'est aussi ! Des images aériennes font le tour d'internet. Ce sont des photos qui montrent des traînées de fumée blanche, très épaisses. On est au dessus du cercle polaire arctique, c'est la toundra et on est en plein dans le réchauffement climatique : la fonte des glaces et la végétation qui se révèle, records de chaleur, sécheresse. Et les incendies n'arrangent rien, la suie se dépose sur les glaces proches.

Les manifestants racistes de Charlottesville démasqués sur les réseaux sociaux

Ce week-end aux Etats-Unis (Virginie) un rassemblement de néonazis et d'anciens du Ku Klux Klan a dégénéré en affrontements violents. Le bilan ; plusieurs dizaines de blessés et la mort d'une militante anti-fasciste. Alors sur Twitter un compte fait la chasse à ces néonazis. Il s'appelle "Yes you are racist" - pour "oui, tu es un raciste". Il incite les internautes à jouer les détectives.

If you recognize any of the Nazis marching in #Charlottesville, send me their names/profiles and I'll make them famous #GoodNightAltRightpic.twitter.com/2tA9xliFVU — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 12, 2017

Il demande de repérer sur des photos les militants d'extrême droite pour révéler leurs identités. Réaction épidermique des militants anti-racistes... mais pas sûr que les néonazis qui défilaient a visage découvert craignent de se retrouver en photo sur internet !