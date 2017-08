L’œil du web - La vidéo d'une agression sexuelle fait scandale au Maroc

Dans l’œil du web, la vidéo d'une grave agression sexuelle dans un bus, dénoncée sur les réseaux sociaux, un saut en parachute complètement dingue et le retour de Jean Lassalle.

C'est l’œil du web une chronique à retrouver chaque matin à 5h50 sur France Bleu !

Une vidéo choc au Maroc

La scène a été filmée vendredi dernier, dans un bus, à Casablanca. Quatre jeunes s'en prennent à une jeune femme de 24 ans : on parle bien là d'une violente agression sexuelle. Dans la vidéo, que nous avons choisis de ne pas diffuser, les hommes sont torse nus, l'un d'entre eux la tient pendant que les autres commencent à la déshabiller puis - il n'y a pas de mot plus clair - à la tripoter. Sauf que personne ne bouge, le bus continue à rouler, aucun passager n’interrompt les agresseurs qui se mettent même à en rigoler.

Arrestation de 6 mineurs impliqués dans des violences sexuelles à bord d’un bus casablancais. /Le Huff Post Maroc — LesNews (@LesNews) August 21, 2017

Pas de réaction dans le bus, mais beaucoup sur internet comme celle de Jeannette Bougrab ce week-end. C'est par les réseaux sociaux que l'agression a été révélée, beaucoup de messages de soutien aussi, et ce sitting organisé hier à Casablanca pour dénoncer le harcèlement sexuel.

D'autres s'en sont pris à la jeune femme. "Elle a eu ce qu'elle méritait", commente un homme sur Facebook. Toujours cette même rengaine, celle de dire qu'elle portait une tenue indécente, provocante. Le problème est récurrent dans le pays, deux femmes sur trois subissent des agressions de ce type. Marcher seule, dans la rue, et habillée comme on veut, c'est le parcours de la combattante pour les femmes marocaines. Il y a eu un cas récent début août, avec une jeune femme agressée parce qu'elle marchait seule dans une rue de Tanger, en t-shirt et en jean.En 2012, un film, "Les femmes du bus 678", était sorti pour dénoncer le harcèlement sexuel dans les bus ou dans les rues du Caire, en Egypte.

Les six agresseurs présumés, âgés de 15 à 17 ans, ont été arrêtés lundi. Leurs visage avait été révélé sur Facebook. La victime, âgée de 24 ans, est atteinte d'un handicap mental et elle n'aurait pas porté plainte avant la diffusion de la vidéo.

Saut de fou

Nous sommes dans les airs à bord d'un planeur, dans le ciel de Dubaï ; sable et désert à perte de vue. En fait nous avons pris la place de Nicole Smith. C'est elle qui filme avec deux mini-caméras. Cette américaine, monitrice en parachutisme, va réaliser le saut dit-elle, "le plus FOU de sa vie". Alors que le planeur fait une figure, se retourne sur lui même, Nicole Smith vient tout simplement de se détacher. Sa chute est complètement folle et visiblement les sensations aussi!

On reparle de Jean Lassalle !

C'est "LE" candidat que personne n'a oublié avec ses 1% à la présidentielle, sa fameuse "taule" comme il l'a raconté sur France Bleu. Eh bien Jean Lassalle, connu pour ses punchline et sa voix rocailleuse a donc marqué, non seulement la sphère politique mais aussi le monde de la musique. Dans une vidéo sur son propre Facebook, on le voit en voiture, son épouse au volant, lui sur le siège passager, tranquillement installé pieds nus sur la boite a gants. Il est entrain d'écouter... de la house ! Parce qu'un producteur picard "Vanderkraft" a samplé un extrait de son discours.

Sur la vidéo, pas vraiment de réactions de la part de Jean Lassalle. Mais sur internet, ce commentaire : "Ça m'a touché de retrouver mon accent et ma voix rocailleuse au cœur des musiques les plus modernes".