L’œil du web – Le coach vocal de Macron se confie, le scandale des supporteurs de la Lazio et la chasse aux Parisiens

Presque un an après son discours phare renommé "C’est notre projeeeet", le coach vocal d’Emmanuel Macron se livre. En Italie, des supporteurs de la Lazio utilisent des photos d’Anne Frank contre leurs adversaires et puis les Parisiens installés à Bordeaux ne sont pas vraiment les bienvenus.

Il a coaché Emmanuel Macron à la veille du discours de Versailles

Le 10 décembre dernier Emmanuel Macron, alors candidat, tient un meeting mémorable à Paris, porte de Versailles. Mémorable surtout par son cri de clôture, un déraillement de voix, un hurlement même où il appelait ses soutiens à porter son projet, car "c’est notreeeee projeeeet".

Bref, près d’un an plus tard, son coach vocal se confie au journal le Parisien. A l’occasion de la sortie de son livre Avec voix et éloquence il raconte la formation vocale d’Emmanuel Macon, confie que le futur président buvait trop d’eau "signe que quelque chose ne va pas" selon Jean-Philippe Lafont.

On apprend aussi dans cet interview qu’Emmanuel Macron tentait de parler un ton plus bas pour avoir l’air plus âgé.

Les supporteurs de la Lazio font honte à leur club

Ils n’en sont pas à leur coup d’essai, mais là, les supporteurs du club italien de la Lazio ont dépassé les limites. Dimanche dernier, lors d’un match contre Cagliari au stade olympique, les supporteurs de la Lazio été installés dans le virage habituellement réservé aux fans de la Roma, leurs frères ennemis.

Après le match, certains d’entre eux ont placardé des photomontages d’Anne Frank (la jeune juive morte dans les camps d’extermination en 1945) vêtue d’un maillot de la Roma.

Anna Frank con la maglia della Roma: fotomontaggio choc distribuito all'Olimpico

Une menace à peine voilée à l'encontre de leurs adversaires mais surtout gravissime. La représentante de la communauté juive de Rome a immédiatement réagit, appelant à sortir l’antisémitisme des stades.

Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport. Fuori gli antisemiti dagli stadi.

Le président de la Lazio a promis que chaque année désormais 200 supporteurs du club iraient visiter les camps de la mort en Allemagne. La fédération a aussi annoncé que des extraits du journal d’Anne Frank seraient lus durant chaque match cette semaine.

En 2013 déjà, les supporteurs de la Lazio avaient diffusé des photos d’Anne Frank, morte, revêtue du maillot de l’un de leurs adversaires.

Les Bordelais demandent aux Parisiens de "rentrer chez eux"

La SNCF promettait de mettre Bordeaux à deux heures de Paris avec la Ligne à grande vitesse, les Parisiens l’ont pris au mot et se sont massivement installés en Gironde.

Mais l’arrivée de ses nouvelles familles et travailleurs n’est pas forcément vue d’un très bon œil par certains Bordelais qui ont placardé dans la ville des autocollants "Parisien, rentre chez toi".

Sur Facebook, le très actif (et très humoristique) FLBP - Front de Libération Bordeluche face au Parisianisme accuse les nouveaux arrivants de tous les maux : augmentation du temps de bouchons pour aller à la plage, manque de logement, mauvais temps ! Certaines boulangeries menaceraient même les nouveaux arrivants de les faire payer plus cher s’ils demandent "un pain au chocolat" à la place d’une "chocolatine".

Ils ne rigolent plus à #Bordeaux

En même temps c'est pas con et on devrait les imiter

##TeamChocolatine#Toulouse#Occitanie

