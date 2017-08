L’œil du web - Les problèmes de literie de Teddy Riner

Dans l’œil du web, le judoka Teddy Riner qui casse son lit, un smartphone qui fait une chute de 300 mètres et qui filme encore et la lettre d'un père qui renie son fils dans une lettre après sa participation aux rassemblements racistes de Charlottesville.

C'est l’œil du web une chronique à retrouver chaque matin à 5h50 sur France Bleu !

Une nouvelle mésaventure nocturne de Teddy Riner

Le judoka huit fois champion du monde, double champion olympique, a lui aussi ses petits tracas du quotidiens. On avait découvert ça dans une séquence de l'émission de Yann Barthès, l'an dernier (vidéo à 8:30). On voit Teddy Riner se brosser les dents et s'asseoir sur un lit... et le casser ! Ce sont les lattes qui craquent, à cause de son poids.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, rebelote. Teddy Riner est en stage d'entrainement a Biarritz, il va pour se coucher et crac, le judoka, visiblement lassé, poste une vidéo depuis son lit, sur Twitter.

Live and direct pic.twitter.com/z8khkNgwWY — Teddy Riner (@teddyriner) August 16, 2017

Teddy Riner qui concoure dans la catégorie des plus de 100kg ; on lui souhaite quand même de mieux dormir les nuits prochaines.

La lettre déchirante d'un père américain

Ce père s'appelle Pearce Tefft, il a 69 ans et il a fait une découverte accablante cette semaine. Il a vu son fils, Peter, en photo sur Twitter, identifié comme l'un des manifestants néo-nazis de Charlottesville. La famille habite Fargo, dans le Dakota du Nord, et le jeune homme a parcouru près de 2000 km pour aller manifester en Virginie. Il a aussi tenu des propos clairement haineux et racistes sur internet. Alors dans sa lettre, Pearce explique qu'il renie purement et simplement son fils.

"Peter, mon fils, n'est plus le bienvenu à nos repas de famille. Avec ses frères, ses sœurs, et sa famille nous rejetons haut et fort ses actions haineuses et racistes. J'ai toujours partagé ma maison et mon foyer avec des amis de toutes les ethnies, tous les genres et de tous les principes"

La lettre d'un père indigné : Peter, au centre de la photo, lors de la manifestation de Charlottesville. - Capture d'écran

Une lettre froide et glaçante qui a donc fait le tour de la toile aux Etats-Unis, les affrontements de Charlottesville ont bel et bien réveillé quelques vieux démons outre-atlantique.

Un petit miracle

Un téléphone peut-il survivre à une chute de 300 mètres de hauteur ? Difficile à croire ! Mais cette vidéo complètement dingue le prouve !

Nous sommes dans le Kentucky aux Etats-Unis, un pilote d'avion filme le paysage depuis le cockpit de son appareil, il vole à très basse altitude. Mais a un moment, il fait tomber son Samsung. On voit la chute du smartphone, le téléphone filme toujours, jusqu'à sa chute. Il atterrit dans un jardin, il faut attendre quelques minutes, avant que le propriétaire des lieux ne mette la main dessus. "Ce n'est pas mon téléphone", dit-il un peu surpris. La leçon c'est que finalement nos téléphones sont plutôt résistants. L'histoire en revanche ne dit pas si le propriétaire a finalement retrouvé son appareil.