L’œil du web – Des ados lancent un clip contre la radicalisation à Strasbourg

Des jeunes Strasbourgeois viennent de réaliser un clip pour défendre les valeurs de la France et tenter de dissuader d’autres jeunes de se radicaliser. Aux Etats-Unis, il y a des alligators dans les rues du Texas à cause de la tempête Harvey, ce qui n'empêche pas Mélania Trump de venir en talons.

Les jeunes parlent aux jeunes pour lutter contre la radicalisation

Les adolescents du Conseil des jeunes de Strasbourg ont réalisé un clip pour lutter contre la radicalisation comme le raconte France Bleu Alsace. La vidéo s'appelle "Mon pays" et dure 3 minutes 20. Les jeunes, âgés de 13 à 16 ans, y racontent ce qu'ils aiment faire et énumèrent les libertés qu'ils ont en France avant de raconter la chute vers la radicalisation.

Dans mon pays parfois je me sens incompris. Il est morose mon pays. Il est sourd mon pays"

Les jeunes se mettent en scène et illustrent la perte de confiance, la colère et l’isolement qui peut entraîner certains à se radicaliser voire à partir faire le djihad. Puis, dans un sursaut, ils appellent finalement à rester ici, en France, et à prendre conscience des libertés qui existent dans leurs pays.

Mon pays, c’est ton pays ! J’existe, tu existes, nous existons"

Le clip va être diffusé dans les établissements scolaires. A Strasbourg, en 2016, une dizaine de jeunes ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 9 ans de prison pour être partis en Syrie.

Tempête Harvey aux Etats-Unis : Melania Trump en talons aiguilles et attention aux alligators !

Donald Trump s’est rendu au Texas ce mardi en compagnie de la Première dame. Mélania Trump qui a défrayé la chronique à cause de sa tenue. Elle a pris l'avion en direction de la région sinistrée par les inondations en talons aiguilles et lunettes de soleil. Une tenue particulièrement commentée sur Twitter.

Melania Trump makes waves with "storm stilettos" https://t.co/2DiNhBXZXepic.twitter.com/Y2F9QaNtNw — AFP news agency (@AFP) August 29, 2017

Sinon, on a mené l’enquête et il y a bien des alligators dans les rues de la région de Houston à cause de la montée des eaux comme on le voit sur cette vidéo.

D'ailleurs, le shérif du comté de Fort Bend près de Houston a lancé dès l’arrivée de la tempête des consignes de sécurité à appliquer si les habitants croisent un alligator. Pour info, les photos utilisées datent du printemps dernier voire de 2016. Ce qui prouve que le phénomène est assez fréquent et ce n'est pas étonnant vu que les alligators vivent dans des rivières à proximité.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV — FBCSO Texas (@FBCSO) August 24, 2017

Les rondes voyagent et elles le montrent

Et parce qu’on ne voit que clichés de femmes blanches et minces sur internet – et encore plus pendant l’été – Annette Richmond a lancé "Fat Girls travelling" comprendre les Filles grosses voyagent. Elle a créé à la fois un compte Facebook où les filles échangent des conseils et un compte Instagram où elles postent leurs clichés. Un moyen de dénoncer les moqueries et l’intolérance, notamment dans les transports en commun et les avions. Libérateur !