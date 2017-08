L’œil du web - Un hashtag contre le cancer des enfants, combat géant de tomates et record de Taylor Swift sur Youtube

Allez, on ouvre l’œil du web et on s’intéresse à cette campagne de dons pour lutter contre le cancer chez l’enfant avec le #OrDuCommun, à la bataille géante de tomates en Espagne toujours accusée de gaspillage et à un nouveau record de vues sur Youtube pour un clip, celui de Taylor Swift.

OrDuCommun : le combat d'un père contre le cancer de l’enfant

C’est le Parisien-Aujourd’hui en France qui relate l’initiative de l’Institut Gustave Roussy, le centre spécialisé dans la lutte contre le cancer, avec #SeptembreEnOr . Un mois pour sensibiliser le grand public au cancer chez les plus jeunes : le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez les enfants en France.

Pour illustrer la campagne "Guérir le cancer de l’enfant au 21e siècle" un visage s’affiche en version géante sur la Tour Montparnasse, celui de Noé. Noé est mort à l’âge de dix ans d’une tumeur, il y a bientôt trois ans maintenant. Son papa Frédéric a donc décidé de s’engager dans la lutte contre la maladie, pas pour son petit garçon qui "ne reviendra pas, mais il y a tous les autres" raconte-t-il encore au journal.

Objectif : récolter dix millions d’euros d’ici 2020 pour la recherche et la sensibilisation. Car pour l’instant la France a cinq ans de retard sur la recherche explique le professeur Gilles Vassal. Et la recherche s'avère essentielle puisque dans 90% des cancers chez les enfants on ignore d’où ils viennent.

Pour donner, ça se passe par SMS, en envoyant au 92 250 "DON2" pour donner deux euros, sur le même principe DON + le montant que vous souhaitez donner, il sera prélevé directement sur votre facture de téléphone, ou direction le site de l'Institut Gustave Roussy. Et pour diffuser l’opération : #OrDuCommun sur les réseaux sociaux.

La Tomatina : 160 tonnes de tomates balancées dans les rues en Espagne

C’est une tradition vieille de 1945, cette année n’a pas dérogé à la règle. Les rues de Buñol, près de Valence en Espagne, se sont transformées en piscine à tomates. 22.000 personnes se sont affrontées.

Suscitant, comme chaque année l’indignation des internautes qui dénoncent un immense gaspillage.

Pendant qu'un peu plus au sud, des affamés aimeraient en manger des tomates ! — BASTIDE Hervé (@BASTIDEH) August 30, 2017

Le maire de la ville s’était déjà défendu en expliquant que les fruits jetés étaient sur le point de pourrir.

Taylor Swift écrase Adèle sur Youtube

Avec 28 millions de vues en un seul jour pour son dernier clip Look what you made me do, Taylor Swift décroche le record de la vidéo la plus vue en si peu de temps sur Youtube. Elle détrône ainsi Adèle et son clip Hello réalisé par Xavier Dolan qui avait tout de même atteint 27.7 millions de vues en 24h.

Le clip LWYMMD - comme l’appelle les internautes - a été dévoilé en exclusivité aux MTV music awards dimanche. La chanteuse américaine y tacle ses "ennemis" du show-biz Kanye West et Kim Kardashian. Et la Swift-mania n’est pas près de s’arrêter, son album Reputation, sortira le 10 novembre prochain.