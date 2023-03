L'Office de Tourisme d'Amiens porte désormais le nom de Jean-Pierre Pernaut

Plus d'une cinquantaine d'amiénois ont rendu hommage, hier à l'Office de Tourisme d'Amiens, au célèbre présentateur de TF1 Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars 2022. Deux plaques, une à l'intérieur et à l'extérieur, gravées "Office de Tourisme Jean-Pierre Pernaut".

La plaque à l'intérieur de l'Office de Tourisme Jean-Pierre Pernaut à Amiens © Radio France

C'est une manière pour Brigitte Fouré, maire d'Amiens, de rendre à Jean-Pierre Pernaut ce qui est à Jean-Pierre Pernaut : "Nous sommes ravis de donner son nom à l'Office de Tourisme, c'est un bel hommage. De plus, la cathédrale d'Amiens qu'il chérissait tant est en face".

Entre émotion et honneur, la famille du journaliste est également venue pour découvrir les plaques. Nathalie Marquay, la femme de Jean-Pierre Pernaut : "Nous sommes très touchés, Jean-Pierre voulait venir s'installer à Amiens pour sa retraite, mais je préférais le sud, au soleil, nous en rigolions souvent ensemble".

La famille de Jean-Pierre Pernaut, hier à l'Office de Tourisme, pour lui rendre hommage © Radio France

Les quatre enfants de Jean-Pierre Pernaut étaient présents. Tom et Lou, les deux plus jeunes, étaient honorés de cet hommage : "Notre père nous parlait souvent d'Amiens, et quand on venait pour voir la famille, il nous montrait de très beaux endroits dans la ville", selon Lou. "C'est émouvant de voir tout ces amiénois, mon père avait l'air si proche de tous ces gens... je suis ému d'être là aujourd'hui", selon Tom.

Jean-Pierre Pernaut est définitivement gravé dans l'Office de Tourisme, mais surtout dans le cœur des amiénois.