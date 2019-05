La 381e Fête de la Bague, c'est ce vendredi 31 mai à Semur-en-Auxois

Tous les jours, France Bleu Bourgogne surfe pour vous sur internet et les réseaux sociaux pour vous sélectionner une info qui parle de la Côte-d'Or. On termine cette semaine au galop avec l'une des plus vieilles courses dans le département disputée ce vendredi à Semur-en-Auxois.

C'est sans doute la bague la plus connue de Côte-d'Or puisqu'on la célèbre depuis 1639 à Semur-en-Auxois. La fête de la bague et sa fameuse course, c'est ce vendredi 31 mai. La ville de Semur-en-Auxois le rappelle d'ailleurs sur sa page Facebook avec en prime, la photo de cette très belle bague.

Une course décidée par une châtelaine pudique

La course se déroule à 15h30 sur le cours Charles De Gaulle, une large allée pédestre qui devient le temps d’une journée, un véritable champ de course. On la découvre dans une vidéo tournée lors de l'édition 2017. Vous êtes à la place d'un cavalier sur un cheval au galop

Cette course à cheval, on la doit à la Comtesse d'Origny qui avait assisté à une course à pied qui existait auparavant depuis plus de deux cents ans, "la course des chausses". Mais la châtelaine était un peu pudique et ce jour là, en 1638, comme il avait fait très chaud, les participants étaient arrivés les uns après les autres quasiment nus. La comtesse a donc décidé, pour ne plus voir ce triste spectacle, que désormais, la course se ferait à Cheval.

Et c'est en 1651 qu'on y a ajouté le prix d’une bague en or « jusqu’à la valeur de 15 livres»

Une tradition qui attire les caméras des télés étrangères

Cette tradition séduit aussi à l'étranger. Le première chaîne allemande (ARD) avait même réalisé un reportage à Semur. C'était en 2007. Le patron du Tour de France, Christian Prud'homme, était venu lui aussi

