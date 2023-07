La belle histoire entre Jane Birkin et l'Opéra de Limoges

En 2020, Jane Birkin réalisait avec les musiciens de l'Opéra de Limoges l'une des plus belles vidéos musicales du confinement

"Je suis très triste, on est tous très tristes" : commentaire du chef d'orchestre Philippe Forget après l'annonce de la disparition de Jane Birkin, ce dimanche, à 76 ans .

Il avait rencontré la chanteuse en 2018, lors de sa venue à Limoges pour la tournée "Birkin/Gainsbourg : le symphonique". Et le courant est tellement bien passé qu'elle lui a proposé de l'accompagner. "On a fait deux ans de tournée ensemble un peu partout en France et jusqu'à New-York, dans un théâtre de Brodway, portant ce Gainsbourg symphonique qui plaisait tellement au public", se remémore le chef.

Une tournée de deux ans ensemble... et une chanson confinée

Et tout naturellement, au printemps 2020. la collaboration a continué à distance, avec une vidéo livrant une interprétation très délicate de la Ballade de Johnny Jane, "avec l'orchestre dont chaque musicien est chez lui, Jane à Paris, et moi sous mes pruniers en Bourgogne", s'amuse Philippe Forget, pour qui c'est l'une des plus belles vidéos musicales du confinement.

L'Opéra à la Maison : Jane Birkin et l'Orchestre : Ballade de Johnny Jane