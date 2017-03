La bordelaise Catherine Laborde parle pour la première fois de son engagement pour Emmanuel Macron

L'ex présentatrice météo, qui était l'invité de la matinale ce jeudi, s'est exprimée pour la première fois sur l'engagement politique qu'elle vient d'annoncer en faveur du candidat d'En Marche. Un engagement auprès des personnes handicapées.

France Bleu Gironde : Pourquoi avez vous décidé de vous engager auprès d'Emmanuel Macron?

Catherine Laborde : "D'abord pour les personnes handicapées... Je veux me battre pour tous ces gens qui sont un peu différents, pour qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un pour les écouter et les aider. Et Emmanuel Macron est extrêmement sensibilisé par cette cause et à l'intention d'agir, avec notamment des engagements chiffrés en terme d'accessibilité qu'il est le seul à prendre".

Jouerez-vous un rôle dans sa campagne et au délà?

Tout ce que j'ai prévu de faire, c'est d'aller à la rencontre de ces gens pour les écouter, mais pour de bon, pas seulement d'une oreille distraite et dire qu'on va les écouter. Apprendre d'eux comment on pourrait les aider à avoir une vie confortable. Mais mon engagement s'arrête là, je ne connais rien à la politique, et c'est un monde très différent du mien. C'est la première fois que je m'engage car jusqu'à présent je m'abstenais. Maintenant que je ne travaille plus à TF1, je peux exercer pleinement ma liberté, même si en 28 ans sur la chaîne, je n'ai jamais eu besoin de la revendiquer.

Vous qui avez une formation de comédienne, qu'est ce qui vous a séduit dans la présentation météo?

Ce sont les nuages!!! Vous savez, en tant que comédienne, on apprend beaucoup de textes et de poèmes qui parlent des nuages et du ciel et ils m'ont aidés à franchir ce pas entre le public qui veut savoir comment s'habiller et les scientifiques, qui ont parfois un langage qu'on ne comprend pas. Moi j'étais entre les deux, et j'essayais d'expliquer, et c'est parce que je ne suis pas une scientifique que j'aimais être dans cette position.

Comment avez-vous fait pour ne pas vous ennuyer en 28 ans de présentation?

Et bien comme tout ce qui est vivant, et les mouvements des nuages sont vivants, ce n'est jamais pareil, chaque jour on présente une nouvelle situation, donc on ne s'ennuie jamais. Et puis en plus, il ne faut pas lasser les gens, donc il vous toujours trouver quelquechose de nouveau pour qu'ils reviennent le lendemain.

Quels sont vos projets artistiques?

Mon livre intitulé Maria Del Pilar et qui est sorti il y a 2 ans va ressortir en poche, et ça je suis ravie, car avec ces éditions, les gens n'achètent pas l'objet mais vraiment ce qu'il y a dans le livre. Et puis j'ai joué l'été dernier à Avignon les Fables de la Fontaine dans une très belle mise en scène de Philippe Lelièvre, et j'espérais reprendre ce spectacle à la rentrée à Paris, mais les choses vont trop vite, ce sera pour un peu plus tard. Pour l'instant, j'avoue que j'ai besoin de silence médiatique.