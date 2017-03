La bordelaise Catherine Laborde invitée de France Bleu Gironde ce jeudi matin

L'ex présentatrice météo de TF1, Catherine Laborde, va prendre son petit déjeuner avec les auditeurs de France Bleu Gironde ce jeudi matin de 8H à 8H30. La bordelaise va parler de sa nouvelle vie.

Elle a présenté la météo pendant 28 ans sur TF1, mais le 1er janvier dernier elle a décidé de raccrocher. ce qui a surpris tout le monde et surtout les télespectateurs. C'est après une carrière de comédienne, alors qu'elle était passée par le conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, qu'elle s'est lancée dans la présentation de la météo en 1988. À ses côtés, Michel Cardoze, puis Evelyne Dhéliat mais aussi Alain Gillot-Pétré, décédé le 31 décembre 1999. Elle avait aussi animé Parole d’école de 1990 à 1993, et Télé Vitrine de 2003 à 2011. En 2012, elle a interprété son premier one-man-show à Paris écrit par Guy Carlier et François Rollin.

Catherine Laborde vient d'annoncer qu'elle soutenait Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Elle sera en direct ce jeudi matin sur France Bleu Gironde de 8H à 8H30 pour revenir sur sa carrière et évoquer aussi ses projets.