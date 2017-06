La bordelaise Sophie Davant invitée de France Bleu Gironde ce vendredi

La bordelaise qui participe ce weekend au Raid défi d'Elles Jane de Boy sur le bassin d'Arcachon fera d'abord un passage par nos studios pour une matinale spéciale entre 8h et 8h30. L'animatrice télé vient de sortir en librairie chez Albin Michel "Il est temps de choisir sa vie!".

Comment supporter les blessures de la vie : un divorce, la perte d’un être cher, la maladie, un échec professionnel ? Où puiser la force de surmonter ces épreuves ? Autant de question que l'animatrice télé également écrivain et comédienne a été amenée à se poser il y a un an, quand elle a appris l'arrêt brutal de Tout une Histoire sur France 2. Un obstacle, venu s'ajouter à celui de son divorce avec Pierre Sled en 2012 et au décès brutal de sa maman à cause d'un cancer du sein.

Les 7 clés pour rebondir

Forte de ces échecs, l'animatrice raconte comment au final en les affrontant elle a réussi à puiser en elle-même les ressources nécessaires pour les affronter et comment ces ressources existent selon elles en chacun d'entre nous;