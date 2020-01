La Bretonne Margaux devient la troisième plus grande championne de "N'oubliez pas les paroles !"

La candidate de 24 ans originaire de Lorient enchaîne les succès dans l'émission de France 2. Ce lundi 20 janvier elle est devenue la troisième plus grande gagnante du programme animée par Nagui.

Elle brille un peu plus chaque soir devant plus de trois millions de téléspectateurs. Arrivée le 28 décembre sur le plateau de l'émission de France 2 "N'oubliez pas les paroles !" la Bretonne Margaux vient de passer un nouveau cap ce lundi 20 janvier. En interprétant "C'est la ouate" elle a ajouté 20.000 euros à sa cagnotte devenant ainsi la troisième plus grande gagnante de l'émission avec 364.000 euros de gain en seulement 38 victoires.

Une fidèle du programme depuis plus de 10 ans

Sa parfaite connaissance de la chanson française lui permet depuis quasiment un mois de passer les palliers les uns après les autres, à une vitesse incroyable. A 24 ans, Margaux est une fidèle du programme qu'elle suit depuis sa création aux côtés de sa mère. Depuis un an et demi elle passe son temps libre à apprendre et réviser les classiques de la chanson française.

Si elle continue sur cette lancée, la Malouine, originaire de Lorient, pourrait bientôt dépasser le recordman de l'émission de karaoké, Kevin, reparti du plateau de Nagui avec 410.000 euros de gains en 43 participations entre juin et juillet 2018.