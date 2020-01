La Bretonne Margaux enchaîne les victoires dans "N'oubliez pas les paroles !" : "ça me semble irréel"

Région Bretagne, France

Depuis le 28 décembre, ils sont de plus en plus nombreux devant leur télévision à suivre son épopée sur France 2. Margaux, une Bretonne de 24 ans enchaîne les victoires dans l'émission "N'oubliez pas les paroles" présentée par Nagui. Ce mercredi 8 janvier elle est entrée dans le TOP 5 des plus grands gagnants de l'émission. Le montant de ses gains s'élève désormais à plus de 230.000 euros et la Bretonne de 24 ans semble bien partie pour battre de nouveaux records. Depuis Paris, elle a répondu à nos questions.

Comment vous êtes-vous retrouvée dans l'émission ?

Je ne fais pas spécialement de karaoké mais j'adore chanter et surtout avec ma mère. Je regarde l'émission avec elle depuis l'âge de 12 ans et je l'aime beaucoup. Mes proches m'ont toujours dit que j'avais une bonne mémoire pour les chansons. J'ai été animatrice en club de vacances et je fais un peu de guitare.

Votre succès ne doit rien au hasard, vous avez beaucoup travaillé...

Depuis un an et demi j'ai fait une liste sur mon ordinateur avec 750 chansons. Je les ai tapées une par une et j'ai appris les paroles. Je suis en recherche d'emploi et j'ai profité de mon temps libre. Je suis beaucoup alors j'ai complété ma liste avec des titres chantées sur le plateau et j'ai demandé conseil à mes proches. J'ai essayé d'avoir un répertoire assez large de Edith Piaf à Angèle que j'aime beaucoup. J'ai passé quatre fois le casting et il y a un an je suis allé sur le plateau mais j'ai perdu. Cette fois, j'étais très stressée avant d'arriver sur le plateau. Mon objectif c'était de battre le maestro et de tenir le micro d'argent entre mes mains.

Et depuis vous enchaînez les victoires. Est-ce que vous réalisez ce qu'il se passe ?

Ça va très vite. Ça me semble irréel et j'ai l'impression que je vais me réveiller mais ça ne s'arrête pas. Je reste très concentrée sur mon objectif et je répète mais je fais attention de ne pas trop fatiguer ma famille et surtout mon compagnon. Mes proches sont super contents, un ancien prof de mathématiques de mon collège m'a envoyé un message pour me soutenir et me dire que le collège était derrière moi. Je reçois beaucoup de messages d'anonymes et je n'en reviens pas. Les gens attendent de savoir jusqu'où je vais aller et ce que je vais chanter.

Jusqu'où avez-vous envie d'aller dans l'émission ?

Plus on avance et plus on a envie de rester. C'est la première et dernière fois de ma vie que je vais pouvoir profiter de cette aventure. Je reviendrai sûrement en tant que "master" pour les émissions spéciales mais ce n'est pas vraiment pareil. Il y aussi la rencontre avec Nagui. Je l'aimais beaucoup avant l'émission et il est fidèle à lui-même, drôle et il a toujours un mot gentil.

Vous avez déjà plus de 230.000 euros en poche. Vous allez investir dans l'immobilier ?

On avait déjà le projet d'acheter un logement à Saint-Malo avec mon compagnon et là c'est incroyable, on aura même pas besoin d'emprunter. C'est une vraie chance.