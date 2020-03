La capitaine de l'équipe de France féminine de foot, Amandine Henry a une poupée Barbie à son effigie

Avec sa queue de cheval blonde, son maillot de l'équipe de France de foot et son ballon, elle ressemble en tout point à son modèle : Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France féminine de foot a été choisie par la marque Mattel pour devenir la nouvelle égérie de la poupée Barbie.

Depuis 2015, la marque de jouets a décidé de rendre hommage a des femmes d'exception et inspirantes. C'est en cela que la capitaine des Bleues et joueuse de l'Olympique Lyonnais s'est imposée. Sur les réseaux sociaux, elle écrit qu'elle est fière "d’être célébrée en tant que femme inspirante par Barbie car elle est certes emblématique, mais elle représente aussi une femme avec beaucoup de valeurs. Elle permet aux petites filles d’être libres d’imaginer qui elles veulent devenir. J’ai envie d’aider les prochaines générations à briser le plafond des rêves."

Un discours essentiellement symbolique car la poupée en question ne sera pas commercialisée. Inutile de la chercher dans les rayons ou sur internet, il n'existera qu'un modèle et c'est la joueuse qui l'aura. Reste qu'Amandine Henry s'engage pendant un an à faire passer différents messages pour combattre les stéréotypes et montrer qu'on peut croire en ses rêves. Elle raconte au journal 20 minutes avoir comme toutes les petites filles joué à la Barbie, mais pas pour les changer de vêtements. Elle, elle les faisait jouer au foot avec leurs robes de princesse.

Des messages, la championne en a beaucoup à faire passer : "On peut être glamour et sportive à la fois, j’avais envie de casser ces codes", explique celle qui raconte "avoir caché sa féminité" à l’adolescence. Amandine Henry raconte qu'elle jouait dans une équipe de garçons et que par mimétisme, elle portait des vêtements amples et s'attachait systématiquement les cheveux. "Mais aujourd'hui, j’assume parfaitement de jouer au foot et de porter des talons en dehors de l’entraînement" confie-t-elle.

Un modèle pour les petites filles

Selon une étude menée aux Etats-Unis, les petits garçons et les petites filles ne font pas de distinction entre eux jusqu'à 5 ans. C'est à partir de cet âge-là que les petites filles commencent à perdre confiance en leurs compétences. D'où l'importance de leur présenter des modèles comme Amandine Henry ou d'autres femmes inspirantes comme elle. Les dernières en date : la militante contre la ségrégation Rosa Parks, la peintre Frida Kahlo, l'astronaute Sally Ride, l'aviatrice Amelia Earhart ou encore la physicienne Katherine Johnson.

D'autres sportives sont aussi devenues des Barbies : la joueuse de tennis Naomi Osaca, la footballeuse engagée américaine Megan Rapinoe, ou la snowbordeuse Chloé Kim. Chaque année, différentes ambassadrices sont désignées selon leurs pays. En France, Amandine Henry ne succède pas à une autre sportive mais à la cheffe cuisinière Hélène Daroze qui avait été choisie l'an dernier.