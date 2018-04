Montpellier, France

Paré au décollage ! Après neuf ans d’absence, les hélicoptères de "La Carte aux Trésors" reprennent du service, mercredi, à 20h55 sur France 3. Diffusée pour la première fois en 1996, l'émission culte, mêlant aventure et découverte, à travers la résolution d'énigmes mettant en valeur le patrimoine local avait été interrompue en 2009 faute d'audience. Le programme rassemblait alors à peine 2 millions de téléspectateurs en moyenne, contre plus de 4 millions au début des années 2000.

Retour aux fondamentaux

La nouvelle formule, animée par Cyril Féraud déjà aux commandes de "Slam" et de "Personne n’y avait pensé", tous les après-midis, sur France 3, devrait revenir aux fondamentaux du jeu.

Les candidats (deux par numéro) se déplaceront en hélicoptère ou au sol et devront résoudre une série d'énigmes pour trouver la "rose des vents". Ils pourront également faire appel aux habitants pour progresser. Le candidat qui décrochera la rose gagnera 1.000 euros et pourra tenter d'accéder à un coffre contenant le trésor ultime, d'une valeur de 5.000 euros.

Smartphones interdits

"Les dernières années, La Carte aux trésors avait beaucoup changé et s'était transformée en jeu d'aventures plutôt que de découverte du patrimoine. L'idée c'est de revenir aux bases et à l'émission sur le patrimoine, telle qu'elle était à l'origine" a précisé Pierre-Antoine Boucly, producteur exécutif du programme, à l'AFP.

Parmi les nouveautés, les hélicoptères de l'émission ont désormais l'autorisation de survoler les villes, et sont bardés d'équipements qui promettent des prises de vue encore plus saisissantes. Les smartphones et internet sont en revanche interdits pour ne pas fausser la résolution des énigmes et pour favoriser l'exploration et la curiosité.

Le premier épisode diffusé mercredi emmènera les participants et téléspectateurs à Montpellier et ses alentours.